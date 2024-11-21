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Глава государства встретился с президентом Международной федерации дзюдо (IJF) Мариусом Визером

Сегодня, 03:02
АВТОР
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akorda.kz Сегодня, 03:02
Сегодня, 03:02
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Фото: akorda.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев посетил штаб-квартиру Международной федерации дзюдо в Будапеште, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В ходе беседы с главой IJF были обсуждены перспективы развития этого популярного вида спорта в нашей стране. Мариус Визер подчеркнул, что Казахстан реализует последовательные меры по популяризации дзюдо. Он высоко оценил результаты наших спортсменов на международных соревнованиях и работу казахстанской федерации.

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