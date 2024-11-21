Глава государства встретился с президентом Международной федерации дзюдо (IJF) Мариусом Визером
Сегодня, 03:02
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Сегодня, 03:02Сегодня, 03:02
91Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев посетил штаб-квартиру Международной федерации дзюдо в Будапеште, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
В ходе беседы с главой IJF были обсуждены перспективы развития этого популярного вида спорта в нашей стране. Мариус Визер подчеркнул, что Казахстан реализует последовательные меры по популяризации дзюдо. Он высоко оценил результаты наших спортсменов на международных соревнованиях и работу казахстанской федерации.
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