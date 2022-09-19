open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2


Борт№1 Сегодня, 21:01
73
Фото: Борт№1

Глава государства встретился с президентом Eurasia Group

Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Eurasia Group Яном Бреммером, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт №1.

 

Глава государства провел встречу с известным американским экспертом, основателем исследовательской и консалтинговой компании Eurasia Group Яном Бреммером.

Собеседники обменялись мнениями по актуальным вызовам и трендам современности.

Борт№1
1/1
Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#Токаев #визит в США
Сегодня, 21:01
73
Журналист
Наверх