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  • Глава государства встретился с президентом аналитического центра Asia Society
Борт№1 Сегодня, 22:11
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Фото: Борт№1

Глава государства встретился с президентом аналитического центра Asia Society

Касым-Жомарт Токаев провел встречу с бывшим премьер-министром Австралии, президентом аналитического центра Asia Society Кевином Раддом, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт №1.

 

В ходе беседы состоялся обмен мнениями об актуальных вызовах и трендах современности, в том числе по вопросам глобальной политики и экономики.

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#Токаев #визит в США
Сегодня, 22:11
122
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