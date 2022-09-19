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Борт№1 Сегодня, 19:39
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Фото: Борт№1

Глава государства встретился с председателем Grupo Los Grobo

Касым-Жомарт Токаев встретился с председателем Grupo Los Grobo Густаво Гробокопателем и директором лаборатории роста Центра международного развития, профессором Гарвардского университета Рикардо Хаусманом, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт №1.

 

Собеседники обсудили перспективы развития сотрудничества в сфере сельского хозяйства.

Grupo Los Grobo является лидером по производству зерна и сои в Латинской Америке с годовым доходом более миллиарда долларов.

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#Токаев #визит в США
Сегодня, 19:39
59
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