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Глава государства встречается с общественностью Туркестанской области
Глава государства встречается с общественностью Туркестанской области, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт №1.
"В наших южных регионах трудолюбивый народ. У вас есть такие замечательные качества, такие как сплоченность и предприимчивость. Многие местные жители получают хорошие урожаи, выращивают скот, живут в достатке и благополучии", - обратился к туркестанцам президент.
Касым Жомарт Токаев ранее посетил мавзолей Ходжи Ахмета Ясави.
"Туркестан является золотым столпом нашего народа. Туркестан – наша гордость, колыбель тюркского мира, сакральное место, известное всему миру. Этот священный город занимает особое место в нашей истории.
Мавзолей Ходжи Ахмета Ясави в Туркестане – незыблемая опора нашей духовности", сказал глава государства.
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