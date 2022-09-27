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Глава государства встречается с общественностью Туркестанской области, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт №1.

"В наших южных регионах трудолюбивый народ. У вас есть такие замечательные качества, такие как сплоченность и предприимчивость. Многие местные жители получают хорошие урожаи, выращивают скот, живут в достатке и благополучии", - обратился к туркестанцам президент.

Касым Жомарт Токаев ранее посетил мавзолей Ходжи Ахмета Ясави.