Глава государства возложил цветы к памятнику Тахауи Ахтанова и Куандыка Шангитбаева

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в рамках рабочей поездки в Актюбинскую область возложил цветы к памятнику Тахауи Ахтанова и Куандыка Шангитбаева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Также Глава государства Касым-Жомарт Токаев посетил завод по производству керамогранита и керамических плит в Актобе. Презентацию проектов по строительству заводов и цехов провели предприниматели Актюбинской области.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил ускорить решение вопросов экологии в Актюбинской области. Касым-Жомарт Токаев заслушал отчёт акима Асхата Шахарова об экономическом потенциале региона и перспективных инвестиционных проектах.