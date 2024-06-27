В экологической акции "Таза Қазақстан" приняли участие сотни тысяч человек - президент
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Президент высказался об экологической акции "Таза Қазақстан", передаёт BaigeNews.
"В масштабной экологической акции "Таза Қазақстан" приняли участие сотни тысяч человек, которые собрали десятки тысяч тонн мусора. Я им благодарен. Эта акция будет регулярной. Чистота и порядок в наших дворах и улицах, парках и заповедниках, реках и озерах зависят от всех граждан. Мы как общество должны научиться ценить чистоту вокруг, уважать труд других людей", - заявил он.
По его мнению, отечественные медиа могут сильно помочь с формированием в обществе высокого экологического сознания и культуры бережного отношения к природе.
"В этой плоскости также лежит проблема вандализма и неподобающего поведения наших граждан в общественных местах как внутри страны, так и за рубежом. Вопиющие случаи порчи историко-культурного наследия, надругательства над памятниками должны не только караться законом, но и осуждаться обществом. Роль СМИ в этом вопросе ключевая", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
Также президент напомнил, что приближается Национальный день домбры.
"Домбра – душа казахского народа, зеркало бытия нации. "Нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ – домбыра". Если мы хотим сохранить национальную идентичность, следует чтить этот священный музыкальный инструмент. Домбра – свидетель событий нашей истории, имеющей глубокие корни. Этот праздник важен для развития искусства и укрепления нашего единства. Считаю своим долгом поддерживать инициативы, направленные на продвижение национальных ценностей. Ярким свидетельством этого должен быть День домбры", - добавил он.
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