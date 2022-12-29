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Глава государства сменил командующих Силами воздушной и противовоздушной обороны Казахстана Сегодня, 15:53
92
Сегодня, 15:53
92

Глава государства сменил командующих Силами воздушной и противовоздушной обороны Казахстана

Главнокомандующим Силами воздушной обороны Вооруженных Сил РК вместо Нурлана Орманбетова назначен Даурен Косанов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Командующим войсками противовоздушной обороны Сил воздушной обороны вместо Кайрата Садыкова стал Нуртас Кабаков.

 

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#Даурен Косанов #Нуртас Кабаков #Токаев
BaigeNews.kz
Сегодня, 15:53
92
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