Глава государства рассказал общественности Туркестанской области о политических реформах

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Глава государства на встрече с общественностью Туркестанской области о предстоящих политических реформах, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт №1.

"Мы приступили к строительству Справедливого Казахстана. Проводя глубокие преобразования, мы осуществляем модернизацию страны. Июньский референдум показал, что народ поддерживает наши инициативы, сказал президент.

Он напомнил, что политические реформы направлены на реализацию принципа "сильный президент – влиятельный парламент - подотчетное правительство".

"Иными словами, мы строим президентскую республику. Действительно, президент, который возглавляет страну, должен быть компетентным и сильным. Иначе мы можем погрузиться в хаос, как это произошло в некоторых странах. И такая ситуация может обернуться трагедией для нашего народа. Отныне мажилис и маслихаты будут формироваться по смешанной системе. Были предприняты конкретные шаги по установлению баланса между ветвями власти. Ряд полномочий президента передан парламенту. Главы регионов должны были избираться на альтернативной основе. Введены прямые выборы сельских акимов. Укрепляется диалог власти и общества. Реализуется концепция "Слышащего государства". В эту масштабную работу вовлечено всё общество. Нам не следует останавливаться на достигнутом. Мы все должны двигаться вперед по этому пути", - сказал глава государства.

Он напомнил о введении однократного семилетнего срока для президента Казахстана.