Глава государства провел заседание Совета безопасности

Под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева состоялось очередное заседание Совета Безопасности Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.



Заслушаны доклады заместителя Премьер-министра – министра национальной экономики Нурлана Байбазарова, министра обороны Руслана Жаксылыкова, министра промышленности и строительства Каната Шарлапаева по вопросам реализации мер укрепления обороноспособности страны.



Советом Безопасности приняты решения по предложенным подходам к повышению военного потенциала государства и оснащению армии современными образцами вооружения и военной техники, в том числе произведенной отечественными предприятиями оборонного комплекса.



По итогам заседания Президентом – Председателем Совета Безопасности дан ряд конкретных поручений Правительству и заинтересованным государственным органам по совершенствованию военной организации государства.