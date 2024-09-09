  • 9 Сентября, 12:44
  • BAIGENEWS

Глава государства провел заседание Совета безопасности

Сегодня, 12:31
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Глава государства провел заседание Совета безопасности Сегодня, 12:31
Сегодня, 12:31
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Под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева состоялось очередное заседание Совета Безопасности Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.

Заслушаны доклады заместителя Премьер-министра – министра национальной экономики Нурлана Байбазарова, министра обороны Руслана Жаксылыкова, министра промышленности и строительства Каната Шарлапаева по вопросам реализации мер укрепления обороноспособности страны.

Советом Безопасности приняты решения по предложенным подходам к повышению военного потенциала государства и оснащению армии современными образцами вооружения и военной техники, в том числе произведенной отечественными предприятиями оборонного комплекса.

По итогам заседания Президентом – Председателем Совета Безопасности дан ряд конкретных поручений Правительству и заинтересованным государственным органам по совершенствованию военной организации государства.

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