Токаев провел переговоры с президентом Сингапура Тарманом Шанмугаратнамом

Поблагодарив за гостеприимство, оказанное казахcкой делегации, Касым-Жомарт Токаев отметил, что это первый визит президента Казахстана в Сингапур за более чем 20 лет, передаёт BaigeNews. Он подчеркнул, что хорошо знает страну, поскольку работал здесь дипломатом в 1970-ые годы, и ему очень приятно вернуться сюда вновь, уже в качестве главы государства.

Президент назвал Сингапур проверенным временем и надежным партнером Астаны. Сегодня в нашей стране работают более 140 сингапурских компаний и совместных предприятий, при этом общий объем сингапурских инвестиций в казахстанскую экономику превысил 1,7 миллиарда долларов. Несмотря на экономические потрясения и трудности, вызванные пандемией, объем взаимной торговли вскоре превысит 2 миллиарда долларов.

Касым–Жомарт Токаев заявил, что наша страна намерена открыть новую главу в двустороннем сотрудничестве, ориентированном на доверительный политический диалог, а также на динамичные торговые и инвестиционные связи.