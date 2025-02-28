Указом Главы государства Шаймарданов Жандос Нурланович освобожден от должности Председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.kz.

Также указом Главы государства Иргалиев Асет Арманович назначен Председателем Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности.

Кроме того, распоряжением Главы государства Кайырбеков Абай Серикович назначен заместителем Министра внутренних дел Республики Казахстан – председателем Комитета уголовно-исполнительной системы.