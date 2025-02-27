  • 27 Февраля, 12:01
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Глава государства провел новые назначения

Сегодня, 10:53
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Глава государства провел новые назначения Сегодня, 10:53
Сегодня, 10:53
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Распоряжениями Главы государства Жолманов Азамат Сагатович назначен ректором Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности, передаёт BaigeNews.kz.

Ахмедьяр Алибек Газизулы назначен заместителем Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы.

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