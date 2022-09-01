Top.Mail.Ru
open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2


  • Главная
  • Новости
  • Глава государства: Профессионал должен быть самым уважаемым человеком
Акорда Сегодня, 11:52
48
Фото: Акорда

Глава государства: Профессионал должен быть самым уважаемым человеком

Политика в отношении иммиграции соотечественников и внутренней миграции кардинально изменится. Об этом в своем Послании народу сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает BaigeNews.kz

"Политика в отношении иммиграции соотечественников и внутренней миграции кардинально изменится. При этом необходимо учитывать демографические и экономические тенденции. Также очень важно руководствоваться общенациональными интересами", - отметил он. 

Президент добавил, важно поддерживать крепкое здровье граждан и тягу к получению новых знаний. Профессионализм и трудолюбие должны стоять на самом высоком месте вобществе.

"Еще раз повторю. В нашей стране трудолюбивый человек, профессионал должен быть самым уважаемым человеком. Такие граждане развивают наше государство", - резюмировал он. 

Подпишитесь на наш Telegram-канал baigenews_kz и узнавайте новости первыми!
#Токаев #послание народу
Сегодня, 11:52
48
Журналист

Рекомендуем

Наверх