Глава государства: Профессионал должен быть самым уважаемым человеком

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Политика в отношении иммиграции соотечественников и внутренней миграции кардинально изменится. Об этом в своем Послании народу сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает BaigeNews.kz.

"Политика в отношении иммиграции соотечественников и внутренней миграции кардинально изменится. При этом необходимо учитывать демографические и экономические тенденции. Также очень важно руководствоваться общенациональными интересами", - отметил он.

Президент добавил, важно поддерживать крепкое здровье граждан и тягу к получению новых знаний. Профессионализм и трудолюбие должны стоять на самом высоком месте вобществе.