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Глава государства: Продовольственная безопасность – это базовое условие прогресса страны Сегодня, 12:12
128
Сегодня, 12:12
128

Глава государства: Продовольственная безопасность – это базовое условие прогресса страны

Касым-Жомарт Токаев поставил задачу развить АПК страны.

"В прошлом году введено мощностей на 64 тысячи тонн при плане 83 тысячи тонн, или 77%. В этом году ситуация получше – при плане 98 тысяч тонн введено мощностей на 87 тысяч тонн. Но нужно наверстывать. Очень важно понимать, что в текущих условиях продовольственная безопасность – это базовое условие прогресса страны в целом. Развитие АПК и особенно сельхозпереработки должны быть приоритетом в деятельности Правительства и акимов", - отметил Президент.

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#АПК
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:12
128
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