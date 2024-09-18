"Глава государства продлил мне полномочия" - министр экологии не уйдёт на пенсию

11 августа этого года министру экологии Ерлану Нысанбаеву исполнилось 63 года. В кулуарах Мажилиса он ответил, собирается ли уходить на заслуженный отдых, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Глава Минэкологии подтвердил свой выход на пенсию. Однако и свой пост он не собирается покидать.

"Я буду получать пенсию и заработную плату. Глава государства продлил мне полномочия. Это для меня большая ответственность. Поэтому я продолжу работать и постараюсь принести пользу своей Родине в этой работе. Почему? Потому что у меня накоплен определенный опыт работы. Я думаю, каждый из вас, понимает, что по истечению какого-то времени, взглянув назад, вы поймете, что в любом случае опыт жизненный и опыт в вашей работе - бесценен. Поэтому я, конечно, специалист лесной отрасли, но я знаю эту отрасль хорошо, я думаю, что я смогу принести пользу данной отрасли", - заявил он.

На вопрос журналиста "А как же дорога молодым?" Ерлан Нысанбаев ответил казахской пословицей.

"Я думаю, что и взрослое поколение имеет право работать. Почему? Потому что я сегодня полон сил и энергии. У меня есть знания, опыт. В целом у казахов есть хорошая традиция: "Уважение - к старшему, уважение - к младшему". Я не думаю, что я закрываю дорогу молодым и являюсь преградой на их пути. Но я приложу все усилия, чтобы качественно выполнить свои сегодняшние обязанности", - сказал министр.

Также он назвал средний размер пенсии, которую будет получать.