Глава государства призвал улучшить взаимодействие с государствами — партнёрами ЕАЭС

По мнению Касым-Жомарта Токаева, важно сфокусироваться на повышении качества взаимодействия с партнёрами, с которыми заключены преференциальные соглашения, — Вьетнамом, Сербией, Ираном.

"Важно ускорить работу по соглашениям о зонах свободной торговли с Индией, Египтом, Индонезией и Израилем. Об этом я говорю уже не в первый раз — и желательно, конечно же, совместными усилиями продолжить эту работу. Казахстан с удовлетворением отмечает начало переговоров с Объединенными Арабскими Эмиратами по соглашению о зоне свободной торговли. Считаю данную инициативу весьма перспективной и соответствующей интересам всей "евразийской пятерки". Теперь важно не затягивать этот процесс", — отметил президент Казахстана.