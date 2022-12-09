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Глава государства призвал улучшить взаимодействие с государствами-партнерами ЕАЭС Сегодня, 15:57
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Сегодня, 15:57
40

Глава государства призвал улучшить взаимодействие с государствами-партнерами ЕАЭС

По мнению Касым-Жомарта Токаева, важно сфокусироваться на повышении качества взаимодействия с партнерами, с которыми заключены преференциальные соглашения – Вьетнамом, Сербией, Ираном.

"Важно ускорить работу по соглашениям о зонах свободной торговли с Индией, Египтом, Индонезией и Израилем. Об этом я говорю уже не в первый раз и желательно конечно же совместными усилиями продолжить эту работу.

Казахстан с удовлетворением отмечает начало переговоров с Объединенными Арабскими Эмиратами по соглашению о зоне свободной торговли. Считаю данную инициативу весьма перспективной и соответствующей интересам всей "евразийской пятерки". Теперь важно не затягивать этот процесс", - отметил Президент Казахстана.

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BaigeNews.kz
Сегодня, 15:57
40
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