Глава государства принял верительные грамоты послов ряда государств

В резиденции "Акорда" состоялась церемония вручения верительных грамот Президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву чрезвычайными и полномочными послами четырех государств и главой представительства Европейского Союза, передаёт BaigeNews.kz.



Верительные грамоты вручили посол Французской Республики Сильван Гиоге, посол Европейского Союза Алешка Симкич, посол Финляндской Республики Янне Хейсканен, посол Канады Кристофер Дагган, посол Федеративной Республики Бразилия Марсель Фортуна Биато.



Обращаясь к дипломатам с приветственной речью, Президент отметил, что Казахстан является страной, придерживающейся мирной дипломатии и способной внести значительный вклад в обеспечение безопасности и стабильности на международной арене. Глава государства также подтвердил стремление Казахстана продолжить тесное сотрудничество с ООН по вопросам глобальной и региональной безопасности.



В завершение Касым-Жомарт Токаев поздравил послов с официальным началом дипломатической миссии и передал наилучшие пожелания главам их государств.