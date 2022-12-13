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Глава государства принял в Астане индийского миллиардера Гаутама Адани Сегодня, 13:02
371
Сегодня, 13:02
371

Глава государства принял в Астане индийского миллиардера Гаутама Адани

В ходе встречи были рассмотрены перспективы реализации долгосрочных и стратегически важных инвестиционных проектов, передаёт BaigeNews.kz.

Касым-Жомарт Токаев поприветствовал планы индийского мультинационального конгломерата Adani Group по развитию транспортной инфраструктуры в регионе.

Президент отметил, что Казахстан проводит работу над диверсификацией транспортных направлений и активно развивает Транскаспийский международный транспортный маршрут. Гаутам Адани рассказал Касым-Жомарту Токаеву о заинтересованности компании в установлении сотрудничества с казахстанской стороной и в других важнейших секторах экономики, таких как энергетика, нефтехимия и возобновляемые источники энергии.

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#Касым-Жомарт Токаев #Гаутам Адани
BaigeNews.kz
Сегодня, 13:02
371
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