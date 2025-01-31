  • 31 Января, 15:58
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Токаев принял специального советника премьер-министра Японии

Собеседники особо подчеркнули важность укрепления политического диалога на высшем уровне.

Сегодня, 15:50
АВТОР
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Токаев принял специального советника премьер-министра Японии Сегодня, 15:50
Сегодня, 15:50
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ального советника Премьер-министра Японии Акихису Нагашиму, передаёт BaigeNews.kz.

Президент Касым-Жомарт Токаев принял специального советника Премьер-министра Японии, депутата Палаты представителей Парламента Акихису Нагашиму.

"Казахстан придает важное значение развитию стратегического партнерства с Японией. Между нашими странами сложились тесные отношения, основанные на дружбе и взаимопонимании. Как мы говорим: "Казахстан и Япония – дальние соседи, но близкие друзья"", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана отметил значительный потенциал для расширения торгово-экономического, инвестиционного и научно-технического сотрудничества между двумя странами. По его словам, объем привлеченных в экономику нашей страны японских инвестиций превысил 8 млрд долларов. Казахстан готов и далее предоставлять благоприятные условия для иностранных инвесторов, в том числе передовых компаний Японии.

Акихиса Нагашима передал Главе нашего государства теплые слова приветствия Премьер-министра Японии Шигеру Ишибы, а также подтвердил твердую приверженность Токио дальнейшему укреплению казахско-японских многогранных отношений

Собеседники особо подчеркнули важность укрепления политического диалога на высшем уровне и обсудили перспективы углубления двустороннего взаимодействия в таких сферах, как торговля, энергетика, транспорт, образование, климатические вопросы и культурно-гуманитарное сотрудничество.

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