Токаев принял специального советника премьер-министра Японии
Собеседники особо подчеркнули важность укрепления политического диалога на высшем уровне.
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ального советника Премьер-министра Японии Акихису Нагашиму, передаёт BaigeNews.kz.
Президент Касым-Жомарт Токаев принял специального советника Премьер-министра Японии, депутата Палаты представителей Парламента Акихису Нагашиму.
"Казахстан придает важное значение развитию стратегического партнерства с Японией. Между нашими странами сложились тесные отношения, основанные на дружбе и взаимопонимании. Как мы говорим: "Казахстан и Япония – дальние соседи, но близкие друзья"", – сказал Касым-Жомарт Токаев.
Президент Казахстана отметил значительный потенциал для расширения торгово-экономического, инвестиционного и научно-технического сотрудничества между двумя странами. По его словам, объем привлеченных в экономику нашей страны японских инвестиций превысил 8 млрд долларов. Казахстан готов и далее предоставлять благоприятные условия для иностранных инвесторов, в том числе передовых компаний Японии.
Акихиса Нагашима передал Главе нашего государства теплые слова приветствия Премьер-министра Японии Шигеру Ишибы, а также подтвердил твердую приверженность Токио дальнейшему укреплению казахско-японских многогранных отношений
Собеседники особо подчеркнули важность укрепления политического диалога на высшем уровне и обсудили перспективы углубления двустороннего взаимодействия в таких сферах, как торговля, энергетика, транспорт, образование, климатические вопросы и культурно-гуманитарное сотрудничество.
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