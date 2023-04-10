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Казинформ Сегодня, 15:31
43
Сегодня, 15:31
43
Фото: Казинформ

Глава государства принял президента Азербайджана Ильхама Алиева

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Акорде, передает BaigeNews.kz.

По традиции в зале торжественных церемоний был выстроен почётный караул. Президентский оркестр исполнил государственные гимны двух стран. 

После официальной части приветствия  началась встреча Глав двух государств в узком составе. В повестку включены основные вопросы развития казахстанско-азербайджанского стратегического партнерства.

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Сегодня, 15:31
43
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