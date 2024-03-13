Глава государства принял председателя Верховного суда Казахстана

Президент Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о принимаемых мерах по улучшению качества отправления правосудия в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Как сообщил Асламбек Мергалиев, усилен аналитический блок и скорректирована третья часть всего массива нормативных постановлений Верховного суда. Повысился уровень защиты прав граждан в ходе следствия, увеличилась доля отказов в санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей, растет количество дел, рассматриваемых судом с участием присяжных заседателей и доля гражданских споров, завершившихся мировым соглашением.

"Касым-Жомарту Токаеву также была представлена информация о продвижении судебной реформы. Так совместно с депутатским корпусом инициирован ряд законодательных поправок, направленных на реализацию поручений Президента. В частности, предлагается пересмотреть институт возбуждения дисциплинарного производства по грубым нарушениям законности, усовершенствовать работу комиссии по качеству правосудия и образовать самостоятельную кассационную инстанцию", - говорится в сообщении.

Президент отметил особую роль судов в обеспечении верховенства права и защите прав и законных интересов граждан и предпринимателей.



Глава государства считает важным продолжить работу по дальнейшему реформированию судебной системы.