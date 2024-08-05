Глава государства принял председателя правления АО "Самрук-Қазына" Нурлана Жакупова

Нурлан Жакупов представил ключевые результаты деятельности Фонда за первое полугодие 2024 года и поделился планами на предстоящий период.

Основные производственные показатели Фонда остались на уровне плановых, а доходы составили 7,9 трлн тенге, что на 7% выше запланированного. Фонд выступает катализатором прямых иностранных инвестиций и со-инвестирует в проекты нефтегазохимии, энергетики, транспорта и логистики, машиностроения, цифровизации совместно с зарубежными партнёрами.

Нурлан Жакупов также доложил, что инвестиционный портфель группы "Самрук-Қазына" включает свыше 130 проектов на сумму 53,5 трлн тенге. Ожидается, что реализация мегапроектов в нефтегазовой, нефтехимической, энергетической, логистической отраслях и горнорудной промышленности даст мультипликативный эффект на экономику страны в целом.

Особое внимание было уделено благотворительным проектам Фонда в рамках корпоративной социальной ответственности. До конца года в стране планируется открыть 40 реабилитационных центров.

Президент обозначил ряд конкретных задач по реализации инвестиционных и социальных проектов, а также по дальнейшему совершенствованию работы Фонда.