Глава государства принял председателя мажилиса Ерлана Кошанова

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Касым-Жомарт Токаев принял председателя мажилиса Ерлана Кошанова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт №1.

Ерлан Кошанов рассказал о текущей законотворческой работе мажилиса парламента. В частности, мажилисменами рассмотрены и направлены в Сенат проекты законов "Об Уполномоченном по правам человека", "О Конституционном суде", "О прокуратуре", а также поправки в ряд конституционных и других законов. Обсуждение этих документов проходило с привлечением экспертных кругов, открыто для общества и СМИ.

Спикер палаты рассказал, что одобренные палатой законопроекты направлены на практическую реализацию ключевых положений конституционной реформы, за которую казахстанцы проголосовали на референдуме 5 июня. Вводимые нормы позволят усилить защиту конституционных прав граждан и расширить участие населения в политической жизни страны.

Ерлан Кошанов сообщил президенту об основных приоритетах деятельности в рамках парламентской дипломатии и взаимодействия с законодательными органами зарубежных государств.