  • 13 Сентября, 13:19
  • BAIGENEWS

Глава государства принял председателя компании Asia Infrastructure Solutions Singapore

Сегодня, 12:31
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Глава государства принял председателя компании Asia Infrastructure Solutions Singapore Сегодня, 12:31
Сегодня, 12:31
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Глава государства принял председателя компании Asia Infrastructure Solutions Singapore Вонг Хэн Файна. На встрече были обсуждены перспективы реализации проекта Alatau City, передаёт BaigeNews.

В частности, состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросу эффективного развития города Алатау с привлечением иностранных инвестиций, технологий и компетенций.

Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в мае текущего года принят Генеральный план города Алатау, разработанный совместно с сингапурской компанией Surbana Jurong.

Отметив солидный опыт Вонг Хэн Файна в реализации подобных проектов, Президент выразил уверенность в том, что его рекомендации в качестве главного консультанта найдут практическое воплощение в проектировании и строительстве нового города, 

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