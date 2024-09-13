Глава государства принял председателя компании Asia Infrastructure Solutions Singapore Вонг Хэн Файна. На встрече были обсуждены перспективы реализации проекта Alatau City, передаёт BaigeNews.



В частности, состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросу эффективного развития города Алатау с привлечением иностранных инвестиций, технологий и компетенций.



Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в мае текущего года принят Генеральный план города Алатау, разработанный совместно с сингапурской компанией Surbana Jurong.



Отметив солидный опыт Вонг Хэн Файна в реализации подобных проектов, Президент выразил уверенность в том, что его рекомендации в качестве главного консультанта найдут практическое воплощение в проектировании и строительстве нового города,