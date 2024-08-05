Глава государства принял помощника президента Узбекистана Саиду Мирзиёеву

Касым-Жомарт Токаев принял помощника президента Узбекистана Саиду Мирзиёеву. В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы дальнейшего продвижения многопланового партнерства между двумя странами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Отметив союзнический и стратегический характер взаимодействия Казахстана и Узбекистана, Касым-Жомарт Токаев указал на важность установления тесных контактов между администрациями президентов для эффективного расширения политического диалога на высшем и высоком уровнях.

Отдельное внимание было уделено углублению взаимовыгодного сотрудничества в информационно-идеологической, культурно-гуманитарной и образовательной сферах, а также в области молодежной политики.

Президент приветствовал проведение в Астане международных интеллектуальных игр "Заковат" и отметил важную роль таких мероприятий в культурном сближении народов.