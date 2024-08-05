Глава государства принял помощника президента Узбекистана Саиду Мирзиёеву
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Касым-Жомарт Токаев принял помощника президента Узбекистана Саиду Мирзиёеву. В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы дальнейшего продвижения многопланового партнерства между двумя странами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Отметив союзнический и стратегический характер взаимодействия Казахстана и Узбекистана, Касым-Жомарт Токаев указал на важность установления тесных контактов между администрациями президентов для эффективного расширения политического диалога на высшем и высоком уровнях.
Отдельное внимание было уделено углублению взаимовыгодного сотрудничества в информационно-идеологической, культурно-гуманитарной и образовательной сферах, а также в области молодежной политики.
Президент приветствовал проведение в Астане международных интеллектуальных игр "Заковат" и отметил важную роль таких мероприятий в культурном сближении народов.
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