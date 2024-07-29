Президент дал поручения по подготовке к отопительному сезону

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра энергетики Алмасадама Саткалиева, передаёт BaigeNews.

Алмасадам Саткалиев представил отчет о развитии топливно-энергетического комплекса страны за первое полугодие 2024 года. Он сообщил, что за указанный период было добыто 44,7 миллиона тонн нефти, производство нефтепродуктов составило 6,78 миллиона тонн, добыча газа – 30,1 миллиарда кубометров, выработка электроэнергии – 60,4 миллиарда кВт ч.

Кроме того, министр проинформировал о планах ведомства по реализации крупных инвестиционных проектов, направленных на обеспечение стабильного энерго- и теплоснабжения потребителей, а также рассказал о мерах по развитию возобновляемых источников энергии.

По итогам встречи президент поручил провести соответствующую работу по подготовке к отопительному сезону и обеспечить внутренний рынок нефтепродуктами.