Президент дал поручения по подготовке к отопительному сезону
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра энергетики Алмасадама Саткалиева, передаёт BaigeNews.
Алмасадам Саткалиев представил отчет о развитии топливно-энергетического комплекса страны за первое полугодие 2024 года. Он сообщил, что за указанный период было добыто 44,7 миллиона тонн нефти, производство нефтепродуктов составило 6,78 миллиона тонн, добыча газа – 30,1 миллиарда кубометров, выработка электроэнергии – 60,4 миллиарда кВт ч.
Кроме того, министр проинформировал о планах ведомства по реализации крупных инвестиционных проектов, направленных на обеспечение стабильного энерго- и теплоснабжения потребителей, а также рассказал о мерах по развитию возобновляемых источников энергии.
По итогам встречи президент поручил провести соответствующую работу по подготовке к отопительному сезону и обеспечить внутренний рынок нефтепродуктами.
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