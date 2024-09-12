Глава государства принял генерального директора компании Glencore Гэри Нейгла

В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о результатах деятельности Glencore и планах на предстоящий период, передаёт BaigeNews.

Кроме того, были обсуждены ключевые аспекты работы компании в горно-металлургической и энергетической сферах Казахстана.

Президент Казахстана подчеркнул необходимость строгого соблюдения экологических стандартов и внедрения инновационных технологий в производственные процессы.