  • 12 Сентября, 12:48
  • BAIGENEWS

Глава государства принял генерального директора компании Glencore Гэри Нейгла

Сегодня, 12:01
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Глава государства принял генерального директора компании Glencore Гэри Нейгла Сегодня, 12:01
Сегодня, 12:01
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В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о результатах деятельности Glencore и планах на предстоящий период, передаёт BaigeNews.

Кроме того, были обсуждены ключевые аспекты работы компании в горно-металлургической и энергетической сферах Казахстана.

Президент Казахстана подчеркнул необходимость строгого соблюдения экологических стандартов и внедрения инновационных технологий в производственные процессы.

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