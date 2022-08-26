Глава государства принял членов национального курултая

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Касым-Жомарт Токаев принял членов национального курултая при президенте Серика Акылбая и Сергея Худякова, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт№1.

Президент обсудил с Сериком Акылбаем, председателем республиканского общественного объединения "Казахстанский союз юристов" перспективы развития правовой системы, который высказал ряд предложений, направленных на повышение правовой грамотности граждан в процессе проведения реформ.

В ходе встречи главы государства с членом общественного совета Северо-Казахстанской области, директором частного учреждения 2Институт развития местного самоуправления" Сергеем Худяковым были рассмотрены предложения, касающиеся дальнейшего совершенствования жилищной политики и местного самоуправления. Сергей Худяков также поделился своим видением развития консолидации общества.