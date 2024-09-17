Глава государства пригласил научные круги Германии к расширению сотрудничества

В выступлении Токаева на встрече глав государств Центральной Азии и федерального канцлера Германии были подняты вопросы укрепления транспортно-логистической взаимосвязанности, передаёт BaigeNews.

"Широкие инвестиционные перспективы открывает дальнейшее развитие Среднего коридора, в том числе в части модернизации и цифровизации портов Каспийского моря, строительства грузовых терминалов. Актуальной задачей остается дальнейшая интеграция транспортно-логистических систем Центральной Азии и Европы. Казахстан приветствует решение европейских партнеров о выделении 10 миллиардов евро в рамках программы Global Gateway для развития Среднего коридора. Рассчитываем на содействие Германии по сопряжению данного маршрута с Трансъевропейской транспортной сетью (TEN-T) и стратегией Global Gateway", – подчеркнул Глава государства.

Президент также затронул проблематику, связанную с "зеленым" переходом и сохранением водных ресурсов.

Он отметил, что Германия на протяжении многих лет является надежным партнером стран Центральной Азии в вопросах борьбы с последствиями изменения климата, улучшения экологии, повышения эффективности водно-энергетической отрасли.

"Казахстан в данное время осуществляет функцию действующего председателя Международного фонда спасения Арала и в этом качестве предлагает активизировать партнерство по реализации проектов в рамках Программы действий по оказанию помощи странам бассейна Аральского моря и Региональной программы по охране окружающей среды для устойчивого развития Центральной Азии. Деятельность Фонда, на наш взгляд, имеет принципиальное значение для обеспечения устойчивого развития и процветания нашего региона. Особую актуальность представляет инициатива о создании Регионального центра устойчивого земледелия. Рассчитываю, что данная инициатива будет поддержана всеми участниками сегодняшней встречи, – заметил Касым-Жомарт Токаев.

Еще одной актуальной задачей Глава государства считает развитие научно-образовательных связей. Он пригласил научные и образовательные круги Германии к расширению сотрудничества в таких перспективных областях, как искусственный интеллект, цифровизация и "зеленые" технологии.

Большое внимание в выступлении было уделено укреплению международной безопасности и стабильности



Касым-Жомарт Токаев отметил, что на фоне сложной геополитической ситуации вопросы обеспечения безопасности и стабильности должны находиться в фокусе постоянного внимания.

"Наши страны тесно взаимодействуют в многостороннем формате, в том числе в рамках Организации Объединенных Наций. Мы намерены и впредь решительно поддерживать усилия этой безальтернативной универсальной Организации в вопросах борьбы с терроризмом, экстремизмом, нелегальной миграцией и изменением климата, миротворческой деятельности и разоружения. Казахстан также готов принять самое активное участие в процессе реформирования ООН. Считаем, что целый ряд развитых государств, в том числе и прежде всего Германия, безусловно, заслуживает место в качестве постоянных членов Совета Безопасности ООН. Пользуясь случаем, хочу пожелать успехов Кыргызской Республике в продвижении своей кандидатуры на пост непостоянного члена Совета Безопасности ООН на 2027-2028 годы. Уверен, Кыргызстан сможет внести существенный вклад в укрепление стабильности и безопасности в Центральной Азии и за ее пределами", – подчеркнул Президент Казахстана.

В завершение Глава государства выразил уверенность, что все высказанные сегодня предложения найдут отражение в принимаемой странами Совместной декларации.

По итогам саммита была принята Совместная декларация глав государств Центральной Азии и Федерального канцлера Германии.

На саммите также выступили Федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев