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Глава государства прибыл в международный конгресс-центр в Ташкенте Сегодня, 13:24
275
Сегодня, 13:24
275

Глава государства прибыл в международный конгресс-центр в Ташкенте

Касым-Жомарт Токаев прибыл в международный конгресс-центр в Ташкенте для проведения официальной встречи, передаёт BaigeNews.kz.

Главу нашего государства встретил Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

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#Шавкат Мирзиёев #Глава государства
BaigeNews.kz
Сегодня, 13:24
275
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