Глава государства прибыл в Алматинскую область
Сегодня, 13:58
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Сегодня, 13:58Сегодня, 13:58
180Фото: Baigenews.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Алматинскую область, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
В ходе визита Президент примет участие в военных учениях "Батыл тойтарыс – 2023", а также посетит ряд объектов.
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