  • 5 Сентября, 14:30
  • BAIGENEWS

Глава государства прибыл в Алматинскую область

Сегодня, 13:58
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Baigenews.kz Сегодня, 13:58
Сегодня, 13:58
180
Фото: Baigenews.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Алматинскую область, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В ходе визита Президент примет участие в военных учениях "Батыл тойтарыс – 2023", а также посетит ряд объектов.

Самое читаемое

Наверх