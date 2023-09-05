Глава государства прибыл в Алматинскую область

Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Алматинскую область, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В ходе визита Президент примет участие в военных учениях "Батыл тойтарыс – 2023", а также посетит ряд объектов.