  • 27 Сентября, 13:08
  • BAIGENEWS

Токаев прибыл с рабочей поездкой в Туркестанскую область

Сегодня, 11:32
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Токаев прибыл с рабочей поездкой в Туркестанскую область Сегодня, 11:32
Сегодня, 11:32
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Касым-Жомарт Токаев посетит образовательные, культурные, спортивные объекты и промышленные предприятия, передаёт BaigeNews. Программа поездки также предусматривает знакомство с реализуемыми в регионе инвестиционными проектами.

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