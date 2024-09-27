Токаев прибыл с рабочей поездкой в Туркестанскую область
Сегодня, 11:32
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 11:32Сегодня, 11:32
299
Касым-Жомарт Токаев посетит образовательные, культурные, спортивные объекты и промышленные предприятия, передаёт BaigeNews. Программа поездки также предусматривает знакомство с реализуемыми в регионе инвестиционными проектами.
Самое читаемое
- Три трупа нашли во время ремонта тепломагистрали в Балхаше
- Брат Салтанат Нукеновой взыскал с Бишимбаева компенсацию морального вреда
- 15-летнюю девочку выдали замуж за насильника в Атырау
- Узбекистан вопросы задавать не будет, мы будем только радоваться – глава "Узатома" об АЭС в Казахстане
- 5 финансовых пирамиды ликвидировали в Астане