Глава государства: предстоит "снизить градус" чрезмерного потребительского кредитования

Касым-Жомарт Токаев сообщил, что будет пересмотрено налогообложение доходов банка.

"Так же гибко следует подойти и к дифференциации ставок субсидирования. Наряду с этим будет пересмотрено налогообложение доходов банков по нотам Национального банка. Это придаст им необходимый стимул вкладываться в кредитование реальных проектов бизнеса, а не в высокодоходные финансовые инструменты, не оказывающие прямого эффекта на экономику.

Кроме того, предстоит "снизить градус" чрезмерного потребительского кредитования. К сожалению, неосознанное потребление может привести к серьёзным дисбалансам, признаки которых мы наблюдаем не первый год.

Сегодня объем проблемных кредитов достиг полтриллиона тенге. Более миллиона людей уже не в состоянии оплачивать взятые на себя обязательства. Многие из них, доходя до отчаяния, вынуждены брать новые кредиты, чтобы погасить старые. Поэтому с 1 января 2023 года должен заработать Закон "О реабилитации и банкротстве физических лиц".

Помимо этого, необходимо более жёстко регулировать беззалоговое онлайн-микрокредитование. В некоторых странах на него введен полный запрет. Следует изучить этот опыт.

Нужно продумать механизм "ограждения" заемщиков, имеющих просроченную задолженность более 90 дней, от принятия новых обязательств. В ближайшее время мною будет подписан соответствующий Указ", - сказал Президент Казахстана.