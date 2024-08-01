Глава государства поздравил президента Швейцарии с национальным днем

Президент Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Виоле Амхерд по случаю Национального дня Швейцарской Конфедерации, передаёт BaigeNews.



Подчеркнув поступательное развитие казахско-швейцарских отношений, глава государства выразил уверенность в дальнейшем углублении двустороннего партнерства на благо народов двух стран.



Пользуясь случаем, Касым-Жомарт Токаев пожелал Виоле Амхерд успехов в государственной деятельности, а народу Швейцарии – благополучия и процветания.