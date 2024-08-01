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Глава государства поздравил президента Швейцарии с национальным днем

Сегодня, 12:05
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Глава государства поздравил президента Швейцарии с национальным днем Сегодня, 12:05
Сегодня, 12:05
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Президент Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Виоле Амхерд по случаю Национального дня Швейцарской Конфедерации, передаёт BaigeNews.

Подчеркнув поступательное развитие казахско-швейцарских отношений, глава государства выразил уверенность в дальнейшем углублении двустороннего партнерства на благо народов двух стран.

Пользуясь случаем, Касым-Жомарт Токаев пожелал Виоле Амхерд успехов в государственной деятельности, а народу Швейцарии – благополучия и процветания.

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