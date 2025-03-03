Токаев поздравил президента Болгарии с Днем освобождения
Сегодня, 12:40
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Сегодня, 12:40Сегодня, 12:40
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Президент Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Президенту Болгарии Румену Радеву по случаю национального праздника страны, передаёт BaigeNews.kz.
В своем послании Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в дальнейшем укреплении двусторонних отношений, основанных на традиционной дружбе и взаимовыгодном сотрудничестве.
Касым-Жомарт Токаев пожелал Румену Радеву успехов в его ответственной государственной деятельности, а дружественному народу Болгарии - процветания и благополучия.
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