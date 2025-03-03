  • 3 Марта, 13:06
  • BAIGENEWS
Национальный словарный фонд казахского языка заработает в скором времени
Сколько казахстанцев получили госпремию от Отбасы банка
Казахстанцев начали штрафовать за сдачу авто в аренду иностранным таксистам
Сенсации и триумфы "Оскара-2025": кто забрал золотые статуэтки?
Поезд переехал мужчину в Мангистауской области
Схемы хищений выявили на крупных заводах Казахстана
2 млрд тенге похитили в центре судебных экспертиз в Астане
Доллар подешевел в обменниках Казахстана после выходных
Двигатель задымился под одним из вагонов пассажирского поезда в СКО
Саммит европейских лидеров по Украине завершился спустя два часа
Неустойчивая погода и туман: где в Казахстане объявлено штормовое предупреждение
За развратные игры школьников в Талдыкоргане наказали родителей
13-летний казахстанец вырвался в финал турнира серии Tennis Europe в Стокгольме

Токаев поздравил президента Болгарии с Днем освобождения

Сегодня, 12:40
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Токаев поздравил президента Болгарии с Днем освобождения Сегодня, 12:40
Сегодня, 12:40
71
Президент Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Президенту Болгарии Румену Радеву по случаю национального праздника страны, передаёт BaigeNews.kz.

✔️В своем послании Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в дальнейшем укреплении двусторонних отношений, основанных на традиционной дружбе и взаимовыгодном сотрудничестве.

✔️Касым-Жомарт Токаев пожелал Румену Радеву успехов в его ответственной государственной деятельности, а дружественному народу Болгарии - процветания и благополучия.

Самое читаемое

Наверх