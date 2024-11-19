Токаев поздравил князя Монако Альбера II с Национальным днем

В своей поздравительной телеграмме Президент Казахстана подчеркнул неустанные усилия Монако по продвижению идей устойчивого развития, защиты окружающей среды и обеспечения всеобщего безопасного будущего, передаёт BaigeNews.kz.

Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что двусторонние отношения, основанные на узах дружбы и сотрудничества, будут и впредь последовательно укрепляться во благо народов наших стран.

Глава государства пожелал Князю Альберу II и народу Монако процветания и благополучия.