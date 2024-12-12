Касым-Жомарт Токаев ознакомился работой Центра настольного тенниса, который построен за счёт общественного фонда "Жетісу-Қолдау", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В здании, оснащённом современным оборудованием и отвечающем международным стандартам, разместилась детско-юношеская спортивная школа по настольным играм и спортивному туризму.

По словам директора Мерея Суюнова, наряду с теннисом более 600 учащихся занимаются в секциях тогызкумалака, шашек, шахмат, армрестлинга и спортивного туризма. Среди них 33 кандидата в мастера спорта и 41 спортсмен первого разряда.

Президенту рассказали о развитии спортивной инфраструктуры в области. В частности, построены физкультурные комплексы в селе Лепсы Алакольского района и городе Текели, а также спортивные комплексы в Панфиловском и Саркандском районах. Ведется капитальный ремонт Центрального стадиона в Талдыкоргане. В небольших селах начато строительство модульных комплексов для развития массового спорта.