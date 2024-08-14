Глава государства посетил Центр креативных технологий Qarmet, которая является новой точкой для активной и творческой реализации молодежи города металлургов, передаёт BaigeNews.

Директор по управлению непрофильными активами Qarmet Алмас Сиранов проинформировал Президента об открытии в Центре техносекций – робототехники, автомоделирования, беспилотно-летательных дронов, школы программирования, школы блогеров, журналистики, документалистики, студии подкастов и других творческих направлений. По его словам, Центр станет визитной карточкой не только металлургического комбината, но и города, площадкой для профориентации и развития инженерных навыков молодежи.

В беседе с работниками и ветеранами предприятия, представителями профсоюзов Президент отметил, что люди труда заслуживают самого большого уважения. Со стороны государства создаются все необходимые условия для улучшения их социального положения.