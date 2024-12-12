Президент Касым-Жомарт Токаев посетил школу №30, возведённую в этом году в селе Ынтымак близ Талдыкоргана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Образовательное учреждение, рассчитанное на 1 200 учеников, построено за счёт средств местного бюджета и республиканского Фонда поддержки инфраструктуры образования.

В школе, оснащённой современным оборудованием, имеются 77 учебных кабинетов, мультимедийные классы, спортивный и гимнастический залы, конференц-зал и библиотеки, мастерские по обработке дерева, металла и швейные мастерские.

Президент осмотрел учебное заведение и побеседовал с учениками. Глава государства подарил образовательному учреждению школьный автобус.

Всего в этом году в области открыто три новые школы, две из них построены в рамках национального проекта "Комфортная школа". В частности, введены в эксплуатацию школа на 1 200 мест в Жаркенте Панфиловского района, а также малокомплектная школа в селе Каратал Коксуского района. В регионе продолжается строительство пяти школ.