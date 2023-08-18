  • 18 Августа, 13:12
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Глава государства посетил селезадерживающую плотину "Аюсай" в Алматы

Сегодня, 12:58
АВТОР
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Акорда Сегодня, 12:58
Сегодня, 12:58
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Фото: Акорда

Рабочая поездка Президента Касым-Жомарта Токаева в город Алматы началась с посещения селезадерживающей плотины, которая была сдана 1 июня 2023 года, передаёт BaigeNews.kz.

Плотина "Аюсай" расположена в бассейне реки Улкен Алматы, в верховьях которой расположены 98 селеопасных участков, 89 ледников, 20 мореных и ледниковых озер. Гидротехническое сооружение позволит минимизировать угрозу от селей и обеспечит инженерную защиту свыше 500 тысяч человек и около 2 тысяч объектов.

На территории Казахстана в высокогорной зоне расположено 970 мореных озер, из которых 156 являются прорывоопасными.

Глава государства отметил важность проводимых селезащитных мероприятий для безопасности жителей и подчеркнул необходимость тесного взаимодействия министерства по чрезвычайным ситуациям, акимата города Алматы и ГУ "Казселезащита".

 

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