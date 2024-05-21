Глава государства посетил Посольство Ирана в Казахстане
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Президент Касым-Жомарт Токаев посетил Посольство Исламской Республики Иран в Астане и выразил сочувствие и поддержку иранскому народу в связи с гибелью Президента Ибрахима Раиси и членов правительственной делегации в результате крушения вертолета, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Президент оставил запись в книге соболезнований.
"С глубокой скорбью воспринял новость о безвременной гибели Президента Исламской Республики Иран Ибрахима Раиси и членов правительственной делегации. Ибрахим Раиси – великий сын своей нации, верно служивший своей родине. Он навсегда останется в нашей памяти как мудрый руководитель, авторитетный политик и выдающийся деятель, внесший огромный вклад в укрепление сотрудничества двух стран. От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю глубокие соболезнования братскому иранскому народу", – написал глава государства.
Ранее сообщалось, вертолет, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси потерпел аварию из-за жесткой посадки. Все пассажиры вертолета погибли.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной Президента Ирана Ибрахима Раиси.
Иранские СМИ назвали причину крушения вертолёта, на борту которого был президент страны Ибрагим Раиси.
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