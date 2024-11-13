Глава государства посетил павильон Казахстана на СOP29
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Касым-Жомарт Токаев ознакомился с экспозицией Казахстана, представленной на климатическом саммите СOP29, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Выставка демонстрирует культуру, инновации и экологические проекты нашей страны. Пространство оформлено в этническом стиле с использованием натуральных материалов, что подчеркивает приверженность традициям и экологичному подходу.
Президенту презентовали макет будущего завода Hyrasia One по производству зеленого водорода.
Затем Главе государства представлены авторские скульптуры сайгаков, созданные художницей Гульфией Мельдеш, а также отечественная экологическая продукция.
Посетители павильона могут ознакомиться с биоразнообразием Казахстана и предпринимаемыми государством мерами по реинтродукции редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, таких как туранский тигр, лошадь Пржевальского, сайгаки и снежные барсы.
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