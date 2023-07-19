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273Фото: Акорда
Глава государства посетил мечеть Пророка Мухаммеда
Рабочий визит Президента Касым-Жомарта Токаева в Королевство Саудовская Аравия начался с посещения второй святыни ислама - мечети Пророка Мухаммеда Аль-Масджид ан-Набауи в Медине, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Здесь Глава государства совершил зиярат к могиле Пророка Мухаммеда. В знак особого уважения к лидеру Казахстана для его посещения было открыто место, где захоронен Пророк.
Завтра Касым-Жомарт Токаев примет участие в первом Саммите глав государств "Центральная Азия + Совет сотрудничества арабских государств Залива", который пройдет в Джидде.
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