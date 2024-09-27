Токаев посетил ледовый дворец в Туркестане
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В комплексе, построенного по современным стандартам, созданы условия для занятий в течение всего года по таким спортивным дисциплинам, как шорт-трек, фигурное катание и хоккей, передаёт BaigeNews.
Объект оснащен оборудованием из Италии, Канады, Германии, Финляндии. Специальная технология позволяет изменять форму площадки. Таким образом, на катке можно одновременно заниматься несколькими видами спорта.
В ходе осмотра ледового дворца Президенту продемонстрировали мастерство юных воспитанников, затем состоялась встреча со спортсменами и тренерами.
Президент отметил, что всегда поддерживает отечественных спортсменов, следит за их достижениями, и пожелал им удачи.
Хоккеисты местного клуба Turan Tigers подарили Главе государства форму команды.
В соответствии с Комплексным планом социально-экономического развития региона на 2021-2025 годы в областном центре построены стадион "Туркестан арена", многофункциональный спортивный комплекс "Олимпик Центр", спортивный комплекс имени Бекзата Саттарханова, академия футбола "Туран", 7 открытых теннисных кортов и 51-километровая велодорожка.
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