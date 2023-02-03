open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

Глава государства посетил Дом студентов в Таразе Сегодня, 16:01
182
Сегодня, 16:01
182

Глава государства посетил Дом студентов в Таразе

По поручению президента с 1 сентября 2022 года стипендии студентов вузов увеличились на 20%, стипендии магистров и докторантов – на 15%, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды. К 2025 году стипендии для студентов казахстанских вузов увеличатся в два раза. 

В 2022 году количество грантов выросло в 7 раз и составило 88 204.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#Дом студентов #Токаев #студенты
BaigeNews.kz
Сегодня, 16:01
182
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх
// версия rss-informer через observer