Глава государства посетил Дом студентов в Таразе

По поручению президента с 1 сентября 2022 года стипендии студентов вузов увеличились на 20%, стипендии магистров и докторантов – на 15%, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды. К 2025 году стипендии для студентов казахстанских вузов увеличатся в два раза.

В 2022 году количество грантов выросло в 7 раз и составило 88 204.