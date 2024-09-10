Глава государства посетил чугунолитейный завод ТОО "KamLitKZ"

Рабочая поездка Касым-Жомарта Токаева в Костанайскую область началась с посещения чугунолитейного завода ТОО "KamLitKZ", расположенного в индустриальной зоне, передаёт BaigeNews.

Президент ознакомился с производством автокомпонентов для грузовой техники. Как сообщил генеральный директор Дмитрий Гуртовой, мощность завода составляет 45 тыс. тонн литья в год. Реализация проекта стоимостью 78,2 млрд тенге позволила создать 500 рабочих мест.

Президенту было доложено, что проект осуществляется казахстанской командой инженеров и технологов с привлечением экспертов из опытных инжиниринговых компаний мирового уровня, а также европейских машиностроителей.

Касым-Жомарту Токаеву был продемонстрирован процесс выплавки и розлива чугуна в литейные формы, а также обработки изделий.

Завод отвечает всем современным требованиям, имеет высокий уровень автоматизации и энергоэффективности с минимальным воздействием на окружающую среду. Производство оснащено 30 роботами на наиболее сложных и тяжелых технологических участках.

Глава государства высоко оценил оснащенность предприятия передовыми технологиями.

Затем Президент побеседовал с молодыми инженерами.

"Сегодня мы поддерживаем рабочих. Об этом я говорил в своем Послании. Следующий год мы объявили Годом рабочих профессий. Труд всегда должен быть в почете. На этом предприятии работает много молодежи. Мы будем обязательно поддерживать рабочих, особенно молодых людей, которые трудятся на крупных и малых предприятиях. У нас есть рабочие династии, которые обладают трудовым стажем, превышающим сто, двести и даже более лет. Поэтому именно такие семьи, такие династии мы будем поддерживать. Сейчас вы, молодые люди, находитесь в самом начале пути. Уверен, что вы внесете большой вклад в развитие нашего государства. Желаю всем вам успехов", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства, поставив автограф на только что выпущенном блоке цилиндров, поблагодарил работников за деятельное участие в деле развития машиностроительного кластера Казахстана.

Далее аким Костанайской области представил информацию о привлечении инвестиций в регион. В частности, Касым-Жомарту Токаеву было доложено о новых проектах в индустриальном секторе, агропромышленном комплексе, металлургии, машиностроении и логистике.

Как сообщил Кумар Аксакалов, при реализации намеченных планов валовый региональный продукт вырастет в 2 раза, ежегодные поступления в бюджет увеличатся на 75 млрд тенге. Средняя заработная плата поднимется в 1,5 раза, будет создано порядка 20 тыс. новых рабочих мест.