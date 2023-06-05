Глава государства поручил усилить защиту прав казахстанцев

Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Верховного суда Асламбека Мергалиева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Асламбек Мергалиев ознакомил с ходом модернизации судебной системы в стране, рассказал о реализации задач по обеспечению независимости судов и судей, а также укреплению судейского корпуса высококвалифицированными юристами и усилению гарантий прав граждан и бизнеса в судебном процессе. Кроме того, он проинформировал о принятии мер, направленных на укрепление аналитического обеспечения судебной деятельности, повышение ответственности председателей областных судов.

Глава государства акцентировал внимание на важности качественной реализации проводимых в судебной системе реформ и продолжении работы по повышению доверия общества к судам, а также усилению защиты прав граждан.