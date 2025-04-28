Президенту представлен отчёт о социально-экономическом развитии Алматинской области за I квартал 2025 года.

Марат Султангазиев доложил о росте в ключевых секторах экономики. В частности, объём промышленного производства составил 507,9 млрд тенге, объём продукции сельского хозяйства – 97,4 млрд тенге. Количество субъектов малого и среднего бизнеса достигло 146,2 тысячи, показав рост на 7,7%.

Глава государства проинформирован о запуске 12 новых промышленных проектов с начала года, в том числе о расширении производственной площадки GALANZ bottlers, строительстве Бартогайской ГЭС-28, а также каскада малых ГЭС на реке Шарын. В целом, в регионе на стадии реализации находятся 122 проекта на сумму 2,4 трлн тенге с созданием 36 776 рабочих мест.

Касым-Жомарту Токаеву рассказали о ходе развития городов Қонаев и Алатау. Согласно новому генеральному плану в областном центре внедряется система единого управления городской средой Smart Qonaev, ведется реконструкция дорог и инженерных сетей. Начата работа по корректировке генерального плана города Алатау и проектированию инженерно-транспортной инфраструктуры.

Как сообщил аким, в рамках национального проекта "Комфортная школа" в области ведется строительство 17 школ. Кроме того, для решения проблемы трехсменного обучения планируется возведение 19 школ на основе государственно-частного партнерства, а также капитальный ремонт 91 объекта образования в 2025-2027 годы.

В завершение Глава государства отметил важность качественной и своевременной реализации всех намеченных планов по развитию областного центра – города Қонаев, нового города Алатау и в целом Алматинской агломерации. Президент поручил уделить особое внимание укреплению потенциала индустриальных зон и СЭЗ Аlatau, а также строительству коммунальных и дорожных сетей в населенных пунктах.